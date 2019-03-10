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14 مرشحًا يتنافسون على مقعد النائب محمود الخشن بدائرة أشمون فى المنوفية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق اليوم الأحد، فى تمام التاسعة صباحًا، الانتخابات التكميلية لمجلس النواب بدائرة أشمون بمحافظة المنوفية، وذلك بعدما أصبح مقعدها شاغرًا بوفاة نائبها محمود الخشن.

 

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 ومن جانبه، أكد اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، الانتهاء من كافة الاستعدادات لتأمين اللجان بالاشتراك مع القوات المسلحة، لحين الانتهاء من عمليات التصويت اليوم الأحد وغدًا الاثنين، بالإضافة إلى تأمين اللجنة العامة والتى تجرى عمليات إعلان النتائج بها.

 

وأكد مصدر باللجنة العامة المشرفة على الانتخابات التكميلية بدائرة أشمون  بمحافظة المنوفية، أن التصويت فى التاسعة من صباح اليوم الأحد ويستمر حتى التاسعة مساء اليوم أو حتى آخر ناخب موجود بالمجمع الانتخابى، على أن يتم استئناف التصويت مرة أخرى صباح الاثنين، وتغلق اللجان فى التاسعة مساءً لتبدأ بعدها على الفور فرز الأصوات فى اللجان الفرعية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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