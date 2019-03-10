شكرا لقرائتكم خبر عن 14 مرشحًا يتنافسون على مقعد النائب محمود الخشن بدائرة أشمون فى المنوفية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق اليوم الأحد، فى تمام التاسعة صباحًا، الانتخابات التكميلية لمجلس النواب بدائرة أشمون بمحافظة المنوفية، وذلك بعدما أصبح مقعدها شاغرًا بوفاة نائبها محمود الخشن.
ومن جانبه، أكد اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، الانتهاء من كافة الاستعدادات لتأمين اللجان بالاشتراك مع القوات المسلحة، لحين الانتهاء من عمليات التصويت اليوم الأحد وغدًا الاثنين، بالإضافة إلى تأمين اللجنة العامة والتى تجرى عمليات إعلان النتائج بها.
وأكد مصدر باللجنة العامة المشرفة على الانتخابات التكميلية بدائرة أشمون بمحافظة المنوفية، أن التصويت فى التاسعة من صباح اليوم الأحد ويستمر حتى التاسعة مساء اليوم أو حتى آخر ناخب موجود بالمجمع الانتخابى، على أن يتم استئناف التصويت مرة أخرى صباح الاثنين، وتغلق اللجان فى التاسعة مساءً لتبدأ بعدها على الفور فرز الأصوات فى اللجان الفرعية.
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