رئيس قسم التاريخ بجامعة عين شمس يوضح دور الشرطة في ثورة 1919

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد قاسم:​

قال الدكتور أشرف مؤنس، رئيس قسم التاريخ ومدير مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية في جامعة عين شمس، إن ثورة 1919 كانت نموذجًا للحركة الوطنية المصرية، ولحمة وطنية جمعت المسلمين والمسيحيين تحت شعار (الهلال والصليب) بهدف واحد وهو الاستقلال.

أضاف مؤنس، في كلمته بندوة ذكرى مئوية ثورة 1919 التي نظمها المركز، مساء السبت، أن "الشرطة المصرية شاركت أيضًا في نجاح ثورة 1919 بتسهيل مهمة الثوار بتخريب كل ماهو متعلق بقوات الاحتلال الانجليزي، كخلع قضبان السكك الحديدية ومداهمة معسكرات الانجليز وذلك للشعور الوطني لقوات الشرطة المصرية وأنها جزء لا يتجزأ من أبناء الوطن".

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ولفت إلى أن "ثورة 1919 حققت العديد من المكتسبات السياسية في مقدمتها إصدار دستور 1923، وكانت تلك هي المرة الأولى التي تشارك فيها جماهير الطبقة العليا في الحياة السياسية، بالإضافة إلى المشاركة الحقيقية للمرأة المصرية في العصر الحديث".

وأوضح أن "المرأة وقفت بجانب الرجل في قيادة الثورة ومن هنا عرف المجتمع أن المرأة المصرية هي كيان وطني قوي مثلها مثل الرجال، وشعرت المرأة بأن لها دور في الحياة السياسية مثلها مثل الرجل".

وأشار إلى أنه من مكتسبات ثوره 1919 أيضا هي منح الفرصة لأبناء الفلاحين والطبقة المتوسطة بدخول الجيش المصري حتى أصبح هؤلاء هم النواة الحقيقية للضباط الأحرار الذين قاموا بثورة 1952.