"الري" تعلن السيطرة على تسريب في محطة "مياه صرف" القاهرة الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

أعلنت وزارة الموارد المائية والري، السيطرة على تسرب المياه من برك الصرف الخاصة بمحطة الصرف الصحي لمدينة القاهرة الجديدة إلى الحاجز الترابي خلف مصنع أسمنت القطامية مما أدى إلى قطع في هذا الحاجز.

وأوضحت الوزارة في بيان لها في ساعة متأخرة من يوم السبت، أنها تلقت إخطارًا بتسرب المياه من حاجز الترابي خلف مصنع الإسمنت باتجاه سد م3 الجاري إنشاؤه بوادي دجلة والذي يقوم بتنفيذه قطاع التوسع الأفقى والمشروعات بزمام الإدارة العامة للتوسع الأفقى والمشروعات ببنى سويف حيث قام السد بالتصدى للمياه المتسربة".

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وأضاف البيان، أنه جرى احتجاز المياه أمام السد بارتفاع يقدر بنحو 5 أمتار، موضحة أن إنشاء هذا السد ضمن مجموعة من السدود (حيث جارى انشاء سد م1 وسد م 2 وسدم3) والتي يتم إنشاؤها بمحمية وادى دجلة لحماية مناطق طرة وزهراء المعادي من أخطار السيول.

وأشارت الوزارة إلى أن الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، وجه بسرعة اتخاذ اللازم للتعامل الفورى مع الموقف بالتنسيق مع أجهزة وزارة الإسكان.

ولفت البيان إلى أنه جرى الدفع بالمعدات والسيارات اللازمة للتعامل الفوري حيث تم منع تسرب المياه من خلال الحاجز الترابي وجاري أعمال التدعيم بالحاجز وإعادة الأمور لطبيعتها واتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية.