أخبار مصر | صلاح حسب الله: السيسي هدية الله للمصريين.. وهذه رسالتي لـ كامل الوزيري (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صلاح حسب الله: السيسي هدية الله للمصريين.. وهذه رسالتي لـ كامل الوزيري (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تصوير: عبير أحمد – ياسمين عليوة – عبير أحمد

وجه الدكتور صلاح حسب الله، رئيس حزب الحرية المصري، ومتحدث مجلس النواب، رسالة للرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلًا: "أنت هدية الله للمصريين".

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وقال في ندوة نظمتها "الفجـر" لحزب الحرية المصري، إن الدكتور علي عبدالعال سينصفه التاريخ، نظرًا أنه تحمل ما لا يتحمله بشر".

كما وجه رسالة للواء كامل الوزيري، قائلًا: "أنت مقاتل بدرجة مهندس"، ووجه رسالة أخرى للمهندس مصطفى مدبولي: "أنت رئيس وزراء وطني فاهم ما يفعله، ويعمل بهدوء وحكمة، وفي نفس الوقت بقدرة الشباب".

ووجه رسالة أخرى للشباب، قائلًا: "كل ما يتم الآن، من جهد ومن عمل، هو صناعة مستقبل أنتم أصحابه، ويجب أن تشاركوا في صناعة هذا المستقبل، فليس من المعقول ألا تشاركوا في مستقبل أنتم جزءٌ منه، ويجب أن تشاركوا مع الدولة بكل مؤسساتها".