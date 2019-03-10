أخبار مصر | أمين تنظيم "الحرية المصري": نظمنا حملة لمواجهة الشائعات.. والإعلام عليه دور مهم (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمين تنظيم "الحرية المصري": نظمنا حملة لمواجهة الشائعات.. والإعلام عليه دور مهم (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تصوير: عبير أحمد – ولاء غنيم – ياسمين عليوة

قال أحمد إدريس أمين التنظيم بحزب الحرية المصري، إن مواجهة الشائعات هو أمر مهم وفي غاية الخطورة، فقام الحزب بتنظيم حملة لمواجهتها، مؤكدًا أن الإعلام عليه دور مهم في هذا الشأن، وعدم الاتجاه إلى الأخبار الساخنة فقط، والابتعاد عن الأخبار التي تحمل المعلومات الحقيقية.

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وأضاف في ندوة نظمتها "الفجـر" لحزب الحرية المصري، أن الحزب قام بتنظيم عدد من المعارض الاستهلاكية في المحافظات والقرى، تقدم للمواطن الفقير احتياجاته للمدارس والغذاء، فضلًا عن توفير 100 عربية تحمل شعار الحزب، تقوم بتوصيل كل احتياجات المواطن الغذائية في 15 محافظة.

تابع: "نحن نشعر بمعاناة المواطن، واستطعنا أن نقنع بعض رجال الأعمال أن هذا دورهم، وحق المواطن عليهم".

ولفت إلى أن الحزل تبنى حملة لتوفير المياه، فضلًا عن حملة أخرى لإعداد 500 كادر وقيادة في كل المحافظات والمراكز، والتي تعتبر شرارة للمواطن للتوعية.