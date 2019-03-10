أخبار مصر | صلاح حسب الله: لدينا التزام وطني وهو إفريقيا (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صلاح حسب الله: لدينا التزام وطني وهو إفريقيا (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تصوير: ولاء غنيم - ياسمين عليوة - عبير أحمد

قال الدكتور صلاح حسب الله المتحدث الرسمي للبرلمان، رئيس حزب الحرية المصر، إن الدولة تناست في وقت من الأوقات أن عمقها الحقيقي لا يبدأ من الشرق الأوسط فقط، ولكن يبدأ من إفريقيا، خاصة وأن الدروس التاريخية لنا أثبتت أن لدينا التزام وطني مهم وهو أفريقيا، وهو ما قام بتصدير فكرة الأمن القومي المائي، وذلك في الوقت الذي أكدت فيه العديد من الدراسات أن الحروب المقبلة هي حروب الماء.

وأضاف في ندوة نظمتها "الفجـر" لحزب الحرية المصري، أن أبرز أدوار الرئيس السيسي، هو استعادة العمق الأفريقي، وذلك جنبًا إلى جنب استعادة دور مصر الدولي، لافتًا إلى أن الرئيس عندما ترأس القمة الأفريقية، لم يتحدث فقط عن مصر الأفريقية، ولكنه كان يبحث لأفريقيا عن حقوقها في التنمية والاستقرار وجذب الاستثمارات.

Advertisements

وتابع: "اليوم ينظم الرئيس منتدى الشباب الأفريقي في مصر الأفريقية منحيث اللون والمكان والقرب في المسافة وهي أسوان، مما يُقدم رسالة لكل القارة بأن مصر جزء منها، من هنا تبدأ علاقتنا بأفريقيا، من تلامسها مع السودان، وقربها لأثيوبيا، واهتمامها بجيبوتي، وعمقها مع الصومال، والعنصر المشترك لحوض النيل".

وأكد "حسب الله" أن مصر انطلاقًا من أسوان، ستبحث مع الدول الأفريقية المختلفة، كيفية تنمية أفريقيا، وبناء مستقبل مختلف لها.