أخبار مصر | عاجل.. بشرى سارة من "التضامن" بشأن المعاشات المحولة على البنوك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. بشرى سارة من "التضامن" بشأن المعاشات المحولة على البنوك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الأحد، صرف معاشات شهر مارس الجاري، المحول صرفها على البنوك لعد 1.5 مليون قائم بالصرف، بقيمة إجمالية قدرها 3.7 مليار جنيه.

كما تابعت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعى، انتظام عمليات صرف معاشات شهر مارس، حيث اطمأنت الوزيرة إلى سير عملية صرف المعاشات بيسر وبدون شكوى بجميع منافذ الصرف وماكينات الصراف الالى التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بصندوقيها، والمعاشات المحول صرفها على بنك ناصر الاجتماعي ومكاتب البريد.

كما أعلنت اللجنة المشكلة من قيادات الصندوقين الحكومي العام والخاص التي تتابع عمليات الصرف على مدار اليوم، إجمالى عدد الحالات التي صرفت حتى أمس، وبلغت 5.099 مليون عملية صرف بقيمة إجمالية تقارب 7 مليار جنيها و بلغ عدد الذين صرفوا معاشاتهم من خلال ماكينات ARm 1.823 مليون حالة بقيمة إجمالية 2.66 مليار جنيه وعدد الذين صرفوا معاشاتهم عبر منافذ صرف صندوقى التأمين الاجتماعى 731 الف حالة صرف بقيمة إجمالية 1.147 مليار جنيها، و2.544 مليون حالة صرف صرفوا معاشاتهم من خلال مكاتب البريد بقيمة اجمالية 3.756 مليار.

وكانت وزيرة التضامن، قد أصدرت تعليماتها بمتابعة سير عمليات صرف المعاشات والعمل على حل اى شكوى من أصحاب المعاشات والقائمين بالصرف.