أخبار مصر | نائب رئيس "الحرية المصري": مصر عادت لريادة أفريقيا وهذه رسالة الرئيس السيسي (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نائب رئيس "الحرية المصري": مصر عادت لريادة أفريقيا وهذه رسالة الرئيس السيسي (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تصوير: ياسمين عليوة – عبير أحمد – ولاء غنيم

قال اللواء حسن ناجي، مساعد وزير الداخلية الأسبق، ونائب رئيس حزب الحرية المصري، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه رسالة للعالم، من خلال تنظيم المنتدى الإفريقي في محافظة أسوان، وهي أن مصر قلب ووسط أفريقيا.

وأضاف في ندوة نظمتها "الفجـر" لحزب الحرية المصري، أن الرئيس السيسي أعاد مصر لقيادة قارة أفريقيا من جديد، بعد غيابها عن هذا الدور مؤخرًا، وبدأت بالفعل التغول في أفريقيا، والمشاركة في استثماراتها، حتى عادة كقوة ضاربة بها.