تعرف على كيفية تسجيل بيانات المرافق بحج القرعة العام الجارى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسجل مرافق المواطن الراغب فى أداء حج القرعة هذا العام بياناته بطلب كتابى أو عبر الإنترنت. وتشمل بيانات المرافق المطلوبة "بطاقة الرقم القومى، صلة القرابة بالنسبة لمقدم الطلب، الحالة الصحية، رقم هاتف المحمول الشخصى". Advertisements ويسجل بنفس رقم مقدم الطلب "مكرر"، ويوقع الطالب والمرافق بأن البيانات المدونة على مسئوليتهما. وتتلقى وزارة الداخلية طلبات التقديم لحج القرعة لهذا العام حتى يوم 11 مارس الجارى، تمهيداً لإجراء القرعة العلانية بمديريات الأمن.

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