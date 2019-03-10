شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو أديب لراغبى الوظائف الحكومية: "راتبها صغير وقرفها كتير" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق الإعلامي عمرو أديب، على تهافت الشباب على التقدم لأي وظيفة حكومية وترك القطاع الخاص، وانتظار البعض وظائف الجهاز الإداري للدولة دون التحرك للبحث عن أي فرص عمل أخرى، قائلًا: "عاوزين تشتغلوا في الحكومة لية، ده مرتبها صغير وقرفه كتير".

وقال أديب، خلال برنامجه " الحكاية"، المذاع على قناة "MBC مصر"،: إن الحكومة أصبحت لا تُعين أحد في الفترة الحالية، مضيفًا:" الشباب لما يدخلوا في الوظائف الحكومية يهملوا فى عملهم ويقولوا على قد فلوسهم، طب ما تسيبها يا جدع وشوف وظيفة خاصة".

وفى سياق آخر، طالب بهدم مبنى مجمع التحرير والاستفادة منه ماليًا بعد نقل المكاتب والوزارات إلى العاصمة الإدارية الجديدة، موضحًا أن : "مجمع التحرير موجود فى مكان لوز، ولا بد من الاستفادة منه وتحويله لفندق أو مكاتب إدارية".