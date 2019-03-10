شكرا لقرائتكم خبر عن «التجمع» يقدم مشروع «صياغات بديلة» للتعديلات الدستورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدم السيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع، عضو مجلس النواب، مذكرة إلى اللجنة التشريعية بمجلس النواب، تتضمن رؤية الحزب للتعديلات الدستورية المطروحة على اللجنة، وتحتوى صياغات مقترحة للمواد التي يرفضها الحزب، والتى تضمنت ضبطًا للمعايير والاختصاصات المرتبطة بمجلس الشيوخ، إضافة للمواد المتعلقة بالسلطة القضائية وفترات الرئاسة.

وقال محمد فرج، الأمين العام المساعد، عضو المكتب السياسي للحزب، إن المذكرة تعرض مواد ضمن المواد المقدمة للتعديلات الدستورية بصياغات بديلة أكثر وضوحا ودقة، أبرزها المادة الانتقالية الخاصة بمدة الرئيس الحالى لتكون واضحة، حيث إن المقترح المقدم غامض ويحمل العديد من التفسيرات، هل المقترح أن فترة الرئاسة ٤ سنوات أخرى أم مدة رئاسية جديدة كاملة، وتكون متفقة مع المادة الخاصة بالمدة الرئاسية الأصلية، متابعًا: «لا مانع لدينا من إضافة السنوات للرئاسة لكن تكون واضحة وليس بها لبس، هل مسموح للرئيس الحالى إضافة سنوات أربع للرئاسة أم يعاد ترشيحه مرة أخرى بعد انتهاء مدته الرئاسية مرة أخرى».

وأضاف فرج أن المادة الأخرى خاصة بالهيئات القضائية، حيث يقترح التجمع أن يكون هناك اشتراك بين الرئيس والجمعيات العمومية للهيئات القضائية في الاختيار وألا يكون منفرداً للرئيس، وإذا غاب الرئيس في هذه المادة عن الاختيار ينوبه رئيس مجلس القضاء الأعلى، ويكون للقضاة رأى فيها، والمادة الأخرى متعلقة بمنصب نائب الرئيس، حيث لا توضح المادة المقترحة للتعديلات من يعين النائب ومتى يتم تعيينه؟، وهل سيكون قراراً منفرداً للرئيس أم بالتشاور مع مجلس للنواب، وأشار إلى أن المذكرة تقدم صياغات بديلة للمواد المقترحة بعد موافقة الهيئة البرلمانية للحزب عليها، لحين مناقشتها باللجنة التشريعية.