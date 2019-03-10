شكرا لقرائتكم خبر عن «الوفد» يُحيى مئوية 1919 بهتاف «نموت وتحيا مصر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتفل المئات من قادة وأعضاء حزب الوفد، السبت، بذكرى مرور 100 عام على ثورة 1919، بزيارة منزل الزعيم الراحل سعد زغلول، المعروف بـ«بيت الأمة»، الذي تم تزيينه بالأعلام الخضراء وصور مؤسِّسه وزوجته «صفية»، التي كانت معروفة بـ«أم المصريين»، وسط هتافات مؤيدة للحزب ورئيسه المستشار بهاء الدين أبوشقة، ومنها «نموت وتحيا مصر»، ثم زار الحضور ضريح سعد زغلول الموجود في مواجهة «بيت الأمة».

وقال «أبوشقة»، في كلمة له بمنزل سعد زغلول، إن «ثورة 19» تجسد معانى سامية للإرادة الحرة النقية الصلبة وكفاح شعب مصر، كما أن «بيت الأمة» كان رمزاً للكفاح والإرادة المصرية، مؤكداً أن الحزب كان ولا يزال مدافعاً عن الدولة المصرية حارساً لها وللوطن والمواطن.

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وأضاف «أبوشقة» أنه لا يوجد حزب في العالم يتم فرض حصار عليه، ثم يعود بالقوة والتمسك بالمبادئ الوطنية نفسها كحزب الوفد، موضحاً أن فؤاد سراج الدين أعاد تأسيس الحزب بعد عودة الأحزاب في بداية ثمانينيات القرن الماضي.

وتابع «أبوشقة» أن ذكرى «ثورة 19» تؤكد أن شعب مصر حر وصاحب فكر وتصميم وثورة على الظلم، ويجب على الجميع استعادة نموذج كفاح وإرادة الشعب الذي حرّر 3 ملايين تفويض لسعد زغلول للمطالبة بالاستقلال وصولاً إلى الثورة، التي لا تزال مجالاً للتحليل والتفسير من جانب مؤرخى العالم، نموذجاً يعلم الوطنية، مشيراً إلى أن الثورة شارك فيها جميع المواطنين، الفلاحين مع الباشوات والمرأة مع الشباب.

وأشار رئيس حزب الوفد إلى أن قول سعد زغلول: «الحق فوق الأمة.. والأمة فوق الحكومة» رسخ مبدأ «الأمة مصدر السلطات»، كما أن شعار الوحدة الوطنية لا يزال «الهلال مع الصليب»، والذى ظهر خلال الثورة، وجميعها أسّس للدستور، لافتاً إلى أن الثورة استمرت 5 أعوام ضد أكبر إمبراطورية وقتئذ، حصلت بعدها مصر على استقلالها، وأنهت الوصاية البريطانية عليها، منبهاً إلى أن مبادئ الوفد وتاريخه متأصلين يشكلان جيناً رئيسياً في كيان المصريين. وشارك في الاحتفالية عدد من قيادات الحزب وأعضاء هيئته العليا، أبرزهم هانى سرى الدين وفؤاد بدراوى وسفير نور وسليمان وهدان وياسر الهضيبى وطارق التهامي.