نائب رئيس جهاز أكتوبر يحصل على ماجستير فى ميكنة استخراج تراخيص البناء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل المهندس خالد سرور نائب رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر على درجة ماجستير فى الهندسية الإنشائية بكلية الهندسة جامعة القاهرة. تتناول رسالة الماجستير سبل "ميكنة استخراج ترخيص البناء" فى الإطار العام لميكنة جميع الخدمات المقدمة بالدورة إلكترونيا، تمت رسالة الماجستير تحت إشراف الدكتور وائل الدجوى وزير التعليم العالي الأسبق. Advertisements يذكر أن المهندس خالد سرور قد حصل على بكالوريوس الهندسة المدنية عام 2003 بتقدير عام جيد جدا و عين بجهاز مدينة 6 أكتوبر في ابريل 2005 و تولى منصب معاون رئيس جهاز فى فبراير 2016 ثم نائب رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر ابريل 2017 وهو ضمن فريق العمل بمكتب وزير الإسكان لمتابعة المشاريع القومية .

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