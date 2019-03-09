الخليج 365: السيسى يطالب بسرعة تنقية بطاقات التموين لوصول الدعم لمستحقيه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع الخليج 365 فى عددها المطبوع الصادر غدا الأحد، العديد من الملفات والتقارير المهمة، منها تفاصيل اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع قيادات الدولة واستعراض استراتيجية متكاملة للرقابة المشددة على الأسواق للقضاء على الممارسات الاحتكارية وضبط الأسعار.
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السيسى يطالب بسرعة تنقية بطاقات التموين لوصول الدعم إلى مستحقيه.. الرئيس يجتمع بقيادات الدولة ويستعرض استراتيجية متكاملة للرقابة المشددة على الأسواق للقضاء على الممارسات الاحتكارية وضبط الأسعار.. ويوجه بالحفاظ على الأمن والأمان للمواطنين
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