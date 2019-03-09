شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الأزهر: قواتنا المسلحة أسست مدرسة عسكرية متفردة جسدت معانى الشرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدمت جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، وجميع منسوبيها، بالتحية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، وإلى قواتنا المسلحة الباسلة، قادة وضباطًا وجنودًا، بمناسبة ذكرى "يوم الشهيد"، الذى يوافق اليوم التاسع من مارس.

وأكدت الجامعة فى بيان لها: أن قواتنا المسلحة تمكنت عبر تاريخها المجيد من الحفاظ على مكونات الدولة المصرية، وسطرت خلال ذلك أروع البطولات ، وقدمت أخلص نماذج البطولات والتضحيات، الأمر الذي جسّد قيم الإيمان والإخلاص والتجرّد والشجاعة والتضحية التي يتربى عليها جنودنا الأبرار الشجعان.

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وأضافت الجامعة –في بيانها- أن جيشنا المصري أسس مدرسة متفردة الصفات، تتعلم منها جيوش العالم، شرقًا وغربًا، معاني النزاهة والشرف العسكري، حيث ضربت دروسًا عملية في الوطنية والنزاهة عبر أدواره الحكيمة التي حُفرت وحفظت في كل المحطات التي مر بها تاريخ مصر، القديم والحديث، فكان دائمًا الصخرة التي تحطمت عليها أطماع المحتلين.

وأشادت الجامعة - في ختام بيانها- بالتضحيات والانتصارات التي تقدمها قواتنا المسلحة الباسلة خلال الفترة الأخيرة، في معركتها الشريفة التي تخوضها ضد أهل الشر وقوى الظلام وفلول جماعات الإرهاب.