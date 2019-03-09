شكرا لقرائتكم خبر عن 5 اقتراحات لطلاب الأزهر على جدول الثانوية.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت الادراة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الازهرية من استقبال اقترحات طلاب الثانوية الازهرية على جدول الثانوية المقترح، حيث سيتم الإعلان عن الجدول الجديد والنهائى الأسبوع الحالى، واستقبل القطاع العديد من اقتراحات الطلاب والتى انحصرت فى 5 مطالب وهى: 1 – تأجيل الامتحانات لعقب نهاية أجازة عيد الفطر المبارك أسوة بالتربية والتعليم. 2 – يمتحن الطلاب مادة واحدة فى اليوم بدلا من مادتين. Advertisements 3- أن يكون امتحان مادة الفيزياء للقسم العلمى عقب إجازة عيد الفطر حتى يتسنى للطلاب الاستفادة من الإجازة. 4 – أن تكون امتحانات المواد العلمية للقسم العلمى مثل الكيمياء والفيزياء الأحياء يوم السبت حتى يكون قبلها يومين إجازة. 5- طلاب القسم الأدبى طالبو بجعل مادة الفقه فى يوم لوحدها نظرا لطول المادة .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 5 اقتراحات لطلاب الأزهر على جدول الثانوية.. تعرف عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.