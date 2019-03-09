شكرا لقرائتكم خبر عن سامح شكرى يلتقى وفد غرفة التجارة الأمريكية بمقر وزارة الخارجية غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى سامح شكري وزير الخارجية غداً الأحد مع وفد غرفة التجارة الأمريكية، وذلك بمقر وزارة الخارجية.

كان سامح شكرى وزير الخارجية قد استقبل الخميس الماضى، خميس الجهيناوى وزير الشؤون الخارجية التونسى، وذلك فى إطار انعقاد أعمال آلية التشاور السياسى بين البلدين برئاسة وزيرى الخارجية.

وصرح المستشار أحمد حافظ المُتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكرى ثمّن فى بداية اللقاء قوة ومتانة العلاقات بين البلديّن، والتى تعد امتداداً للروابط التاريخية والثقافية والاجتماعية التى تجمع بين البلديّن والشعبيّن الشقيقيّن، مُشيداً بالمستويات المتميزة التى وصلت إليها العلاقات على كافة الأصعدة خلال السنوات الماضية فى ظل حرص القيادتين السياسيتين فى كلا البلديّن على ترسيخ أطر الشراكة والتعاون بينهما.