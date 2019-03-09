بدء الاختبارات الشفوية لمشرفي الجمعيات الأهلية لموسم الحج

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

بدأت وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم السبت، المرحلة الثانية والأخيرة لاختيار مشرفي الجمعيات الأهلية لموسم حج هذا العام " 1440هجرية - 2019ميلادية "؛ وذلك بإجراء الاختبارات الشفوية والمقابلات الشخصية لمن اجتازوا المرحلة الأولى من الاختبارات ، والخاصة بالاختبارات التحريرية ، وذلك بإجمالي 587 متقدما.

ومن المقرر أن تجرى الاختبارات الشفوية اعتبارا من اليوم ولمدة أسبوعين تنتهي في الثالث والعشرين من مارس الجاري.

وصرح أيمن عبد الموجود، المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة، أنه تم الإعلان عن الجدول التفصيلي المتضمن كافة البيانات الخاصة بالمتقدمين للاختبارات الشفوية على الموقع الإلكتروني للمؤسسة، وتشمل اسم المتقدم، وموعد الاختبار ومكانه، ومن المقرر اجراء الاختبارات بشكل مركزي لكافة المحافظات، على أن تقام الاختبارات في محافظات: القليوبية والإسكندرية وسوهاج والجيزة .

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وأضاف أنه من المقرر ان يشمل اليوم - هو اليوم الأول لإجراء الاختبارات - محافظات: الإسكندرية ، والبحيرة ، ومطروح ، وكفر الشيخ ، بإجمالي 107 متقدما للاختبارات، والتي ستجرى في الإسكندرية بمقر مديرية التضامن الاجتماعي، ويتضمن اليوم الثاني للاختبارات التي ستجري يوم الأربعاء الثالث عشر من مارس الجاري، بمحافظات : الدقهلية ، والشرقية ، والمنوفية، والقليوبية ، والغربية ، بإجمالي 149 متقدما - حيث تجرى الاختبارات بمقر جمعية الشبان المسلمين – ببنها الجديدة.

أما المجموعة الثالثة للمختبرين والتى تضم محافظات: أسيوط ، وسوهاج ، والأقصر، وقنا ، وأسوان ، والمنيا ، والبحر الأحمر ، والوادي الجديد ، وستجرى الاختبارات يومي 16 و17 مارس الجاري بمقر مركز التعليم المدني وإعداد القيادات الشبابيىة بسوهاج ، بإجمالي 148 متقدما ، أما المجموعة الرابعة للمتقدمين ، والتي تضم محافظات: القاهرة ودمياط وجنوب سيناء وبورسعيد فسيتم إجراء الاختبارات يوم الأربعاء ، الموافق العشرين من مارس الجاري ، بإجمالي 92 متقدما، حيث تجرى الاختبارات بمقر المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع بالعجوزة.

أما فيما يتعلق بمحافظات: الإسماعيلية وشمال سيناء والجيزة وبني سويف والسويس والفيوم بجمالي 91 متقدما، يوم السبت الثالث والعشرين من مارس بمقر المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة بديوان وزارة التضامن الاجتماعي بالعجوزة .

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