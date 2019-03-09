وزير التعليم العالي يوجه بوضع خطة متكاملة للتنمية البشرية بالجامعات

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

وجه الدكتور خالد عبدالغفار وزيرالتعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، بضرورة وضع خطة متكاملة للتنمية البشرية بالجامعات الخاصة والأهلية؛ لإعداد الكوادر العلمية المؤهلة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة التي تفي باحتياجات الجامعات الخاصة مع ربط الموافقة على بدء برامج الدراسات العليا بخطة ابتعاث واضحة، بما يسهم في تلبية احتياجات الجامعات الخاصة من الموارد البشرية.

وطالب عبدالغفار – خلال ترؤسه لاجتماع رؤساء مجالس أمناء الجامعات الخاصة والأهلية - بضرورة العمل على رفع ترتيب الجامعات الخاصة في التصنيفات العالمية .. مشيرا إلى أن الوزارة شكلت لجنة مساعدة الجامعات المصرية على تحسين التصنيف الدولي لتقديم الدعم للجامعات في هذا الملف المهم وأن هذه اللجنة أسهمت في إدراج عدد من الجامعات في التصنيفات العالمية.

كما وجه بتنظيم ندوات لتوعية الطلاب بأضرار المخدرات، مشددا على أهمية توفير سبل الكشف والوقاية والتوعية مع وضع خطة واضحة للعلاج.

وأكد ضرورة مشاركة الجامعات الخاصة والأهلية في المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي بين الحاضر والمستقبل، والمقرر عقده خلال الفترة من 4 إلى 6 أبريل المقبل بالعاصمة الإدارية الجديدة، مطالباً الجامعات الخاصة والأهلية بالمشاركة في المعرض الذي سيقام على هامش فعاليات المنتدى بهدف التسويق لبرامجها التعليمية والبحثية والأنشطة التي تقدمها.

وأشار إلى تجربة الامتحانات الإلكترونية لطلاب كليات الطب بالجامعات المصرية والذي تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير منظومة التعليم والامتحانات في مصر، ورفع مستوى خريجي الجامعات المصرية خاصة خريجي كليات الطب بما يواكب مستويات خريجي الجامعات العالمية، معلنا عن تعميم تجربة الامتحانات المعرفية الإلكترونية الموحدة على مستوى الجمهورية لطلاب كافة كليات القطاع الصحي في شهر يوليو القادم.

واستعرض عبد الغفار آخر التطورات في مشروع إنشاء مقر دائم للتعليم الخاص والذي يشمل "الجامعات الخاصة، والمعاهد العالية الخاصة، والجامعات الدولية" بالقاهرة الجديدة.

وأكد أن إنشاء المبنى الذي يتكون من دور أرضي وثلاثة أدوار علوية يتم وفقًا لأحدث الأنظمة الإلكترونية بما يسهم في تطوير العمل بنظام الإدارة الإلكترونية التي تتسم بالكفاءة والسرعة والدقة، فضلًا عن تسهيل الخدمات التعليمية والإدارية للطلاب.

ونوه بمساهمة الجامعات الخاصة بنسبة 2% من مصروفات كل طالب لدعم صندوق رعاية المبتكرين تنفيذا لنص القانون رقم 1 لسنة 2019 الخاص بإنشاء الصندوق وذلك لتمكين الصندوق من تنفيذ الأنشطة المنوطة به..مشيرا إلى أن الصندوق يهدف إلى دعم وتمويل ورعاية الباحثين والمبتكرين ومشروعات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وإيجاد آليات جديدة لتمويلها.