التضامن: إحالة 27 من سائقي أتوبيسات المدارس إلى النيابة لتعاطيهم المخدرات

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم السبت، إحالة 27 من سائقي الحافلات المدرسية للنيابة؛ بعد ثبوت تعاطيهم للمواد المخدرة.

وكانت لجنة الكشف المبكر عن تعاطي المواد المخدرة بين سائقي الحافلات المدرسية، قامت بالكشف على 1438 سائقا حتى الآن خلال الفصل الدراسي الحالي 2018 / 2019 في محافظات القاهرة والجيزة الشرقية والغربية والدقهلية وتبين تعاطي 27 سائقا للمواد المخدرة منهم 17 حالة حشيش و8 ترامادول و2 مورفين.

وقالت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، في تصريح اليوم: إن اللجنة تنفذ العديد من حملات الكشف على سائقى الحافلات المدرسية طوال الفصل الدراسي الحالي، ويتم تحرير محاضر لمن يثبت تعاطيه للمواد المخدرة وإحالتهم إلى النيابة لإتخاذ الإجراءات اللازمة.

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وأوضحت الوزيرة أنه يتم أيضا الكشف على السائقين جنائيا حيث يتواجد أحد ضباط أقسام الشرطة مع اللجنة لتزويدها بالبيانات والتأكد من عدم وجود أحكام عليهم (سواء قضايا نصب أو سرقة بالإكراه)، خاصة في ظل تعاقد بعض المدارس مع شركات خاصة للاستعانة بالسائقين لاستقلال الطلاب وعدم تحققهم من الصحائف الجنائية لهم.

ومن جانبه، أوضح عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أنه سيتم التوسع في الحملات لاستهداف الكشف أيضا على سائقي حافلات نقل طلاب الجامعات والمعاهد العليا الخاصة وكذلك سائقي الحافلات الذين ينقلون طلاب المدارس الحكومية مع استمرار تكثيف حملات الكشف عن المخدرات على سائقي المدارس الخاصة بالمحافظات المختلفة، مشيرا إلى أنه يتم إخطار وزارة التربية والتعليم بنتائج العينات التوكيدية لاتخاذ إجراءات الفصل لمن يثبت تعاطيه للمخدرات مع تحرير محاضر وإحالتها إلى النيابة.

وقال عثمان: إنه جار إعداد كتاب دوري يتضمن الضوابط وكافة التيسيرات التي تمكن الحملات من تحقيق أهدافها؛ وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم كما يتم إعداد قاعدة بيانات عن جميع الحافلات المدرسية التابعة للمدارس وكذلك الحافلات التي تتعاقد معها لنقل الطلاب من قبل الشركات الخاصة مع ضرورة الإفادة بأي تحديث في هذه البيانات مع استمرار تكثيف حملات الكشف بشكل مفاجئ.

وعلى جانب آخر، يواصل الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان "16023" تلقي الشكاوى من أولياء أمور الطلاب والأسر حول اشتباههم في تعاطي سائقي أتوبيسات المدارس ويتم نزول حملات مفاجئة للكشف على السائقين ومن يثبت تعاطيه يتم فصله من المدرسة وتحرير محاضر وإحالتها للنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.