نازلين بكرة.. أول تعليق من رئيس حي الساحل على مهاجمة كلب لطفل صغير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

باتت الكلاب سواء ضالة أو غير ذلك مصدرًا من مصادر تهديد المواطنين في مختلف المناطق، والتي كان آخرها منطقة الخلفاوي بحي الساحل مساء أمس الجمعة.

ونشرت سماح أحمد، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مقطع فيديو يوثق هجوم أحد الكلاب الضالة في منطقة الخلفاوي على طفل صغير محدثًا عدة إصابات به.

وقالت سماح: "أرجوكم انشرو الموضوع دي إيد ابن أختي، ودي بنت صاحبتي، إمبارح هجم عليهم الكلب ده، احنا في شبرا منطقة الخلفاوي، وهذه هي الحالة الـ5، ابن اختي دلوقتي في حالة حرجه وهيعمل عمليه ومحجوز في المستشفى، والدكاترة بيقولوا هيبقى فيه بتر بس ربنا يستر".

وقال مجدي شريف، رئيس حي الساحل، إنهم تلقوا مساء أمس خبرًا بالواقعة وتم التوجيه بشن حملة من جانب إدارة الطب البيطري على هذه المنطقة غدًا الأحد، للإمساك بهذا الكب، وكذلك جميع الكلاب الضالة الأخرى التي تشكل تهديدًا على أرواح المواطنين.

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وأكد شريف، لمصراوي، أن حالات هجوم الكلاب على المواطنين محدودة ولا تمثل ظاهرة تدعو للقلق، موضحًا أنهم في الطبيعي يشنون حملات أسبوعية تختلف من مكان لآخر مكونة من الطب البيطري والمسئولين بالحي، للقضاء على الكلاب الضالة.

وتابع رئيس الحي: "بيتم الإمساك بالكلاب، وإعطائها السم، وبعد ذلك تتولى سيارات هيئة النظافة نقلها إلى المحارق للتخلص منها بشكل نهائي، المشكلة إن لما بنتخلص من الكلاب المسئولين عن حقوق الحيوان بيهاجمونا بشكل كبير".

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