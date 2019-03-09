وكيل النواب: ثورة 19 مهدت لاستقلال العالم العربي والأفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت ميرا ابراهيم:

قال سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، ونائب رئيس حزب الوفد، إن الذكرى المئوية لثورة 1919 تعتبر يومًا تاريخياً لمصر والوفديين، مشيرا إلى أن ثورة 1919 بقيادة الزعيم التاريخي سعد زغلول مهدت للعالم أجمع لثورات التحرر من الاستعمار.

وأوضح وهدان في بيان اليوم، تزامنًا مع ذكرى احتفال حزب الوفد بمئوية ثورة 1919، أن الثورة أسست دولة مصرية قوية، ومهدت للعالم العربي والأفريقي ثورات التحرر من الاستعمار، مضيفا أن الاحتفال يأتي ليذكر الوفدين بمبادئ حزبهم العريق وبثورة خالدة في التاريخ المصري.

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وأضاف: حزب الوفد من بداية تاريخه وهو حزب الوطنية المصرية، وبيت الأمة الحقيقي الذي يلجأ إليه كل المواطنين الأحرار، وهو دائما له رموز ودور مؤثر في التاريخ الوطني على رأسهم الزعيم سعد زغلول وفؤاد سراج الدين وغيرهم الكثير.

وطالب "وهدان" جميع الوفدين بضرورة التكاتف خلف قيادة الحزب، والحفاظ على وحدة الوفدين، مؤكدًا أن تاريخ الوفد العريق ومبادئه يجب أن تكون ميراث لجميع أعضاء الحزب جيلًا بعد جيل وحتى تكون قيادات الحزب قادرة على مواجهة التحديات خلال الفترة القادمة.

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