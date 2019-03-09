12 لجنة نقابية بالبحيرة تؤيد تعديلات الدستور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلنت مجموعة من اللجان النقابية تأييدها للتعديلات الدستورية الجديدة التي تقدم بها خمس أعضاء مجلس النواب، ومن المقرر أن يتم الاستفتاء عليها خلال الفترة المقبلة عقب أخذ الرأي البرلماني النهائي عليها.

وأعلنت اللجنة النقابية للعاملين بإسعاف البحيرة، تأييدها للتعديلات الدستورية المرتقبة، من أجل استكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادي لصالح الدولة والشعب المصري.

وأيدت اللجنة النقابية للعاملين بالدعاة والأئمة بالبحيرة، التعديلات الدستورية دعمًا للقيادة السياسية، من أجل استكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادي.

وأعلنت اللجنة النقابية للعاملين بمديرية القوى العاملة بالبحيرة، تأييدها للتعديلات الدستورية دعمًا لاستقرار الوطن، وحفاظًا على مسيرة التقدم والإصلاح.

وأيدت اللجنة النقابية للعاملين في البناء والأخشاب بالبحيرة، التعديلات الدستورية الجديدة، مؤكدة وقوفها خلف القيادة السياسية استكمالا لمسيرة الإنجازات.

كما أيدت اللجنة النقابية للعاملين بالتأمين الصحي في البحيرة، وقوفها خلف القيادة السياسية من أجل الإصلاح الاقتصادي واستكمال مسيرة الإنجازات.

وأعلنت نقابة العاملين بالجمعية الاستهلاكية بالبحيرة، تأييدها للتعديلات الدستورية الجديدة، مؤكدة وقوفها خلف القادة السياسية.

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وأيدت اللجنة النقابية للعاملين بالتأمين الصحي بالبحيرة، التعديلات الدستورية الجديدة، داعية المواطنين للمشاركة في الاستفتاء على التعديلات.

وأعلنت اللجنة النقابية للعاملين بالبنك الزراعي المصري بالبحيرة، تأييدها للتعديلات الدستورية من أجل استمرار مسيرة التنمية والإنجازات.

وأيدت اللجنة النقابية للعاملين بشركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء قطاع البحيرة، إجراء تعديلات على مواد الدستور، لتحقيق استقرار الدولة، واستكمال البنيان الحقيق لمؤسسات الدولة.

وأيدت نقابة العاملين بالعلوم الصحية بالبحيرة التعديلات الدستورية، مؤكدة وقوفها خلف القيادة السياسية خلال المرحلة المقبلة.

كما أعلنت اللجنة النقابية للعاملين بالخدمات الصحية بالبحيرة، تأييدها للتعديلات الدستورية الجديدة، داعية المواطنين للمشاركة في عملية الاستفتاء على الدستور.

وأيدت اللجنة النقابية للعاملين بمشروع المحاجر بالبحيرة، التعديلات الدستورية التي تقدم بها خمس أعضاء مجلس النواب، من أجل استمرار الإصلاح الاقتصادي واستكمال مسيرة الإنجازات.