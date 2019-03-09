أخبار مصر | تركيا وروسيا يجريان مناورات عسكرية مشتركة في البحر الأسود

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركيا وروسيا يجريان مناورات عسكرية مشتركة في البحر الأسود والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجرت السفن الحربية الروسية والتركية مناورات مشتركة في البحر الأسود من 6 إلى 8 مارس ، حسبما نقلت آر تي نيوز نقلا عن ممثل للبحرية الروسية يوم الجمعة.

وطبقا للمسؤول الروسي ، فإن كلا البلدين قاما بنقل سفينة حربية وأداة للماس لتدريب السفن على كيفية المرور عبر منطقة يمكن أن يكون بها ألغام ، بينما كانت السفن التركية تتمركز في ميناء نوفوروسيسك الروسي خلال المناورات.

حيث أجرى الجيش التركي الأسبوع الماضي أكبر مناورة عسكرية في تاريخ البلاد ، حيث نفذ مناورات في البحر الأسود وبحر إيجه وشرقي البحر الأبيض المتوسط ​​مع 103 من سفن البحرية.

وقالت مجلة نيوزويك يوم الجمعة نقلا عن التدريبات العسكرية الروسية التركية المشتركة في البحر الاسود ان التعاون العسكري المتنامي بين موسكو واوروبا عبر اوروبا واسيا يظهر العلاقات المتوترة بين الولايات المتحدة والمنطقة الاوروبية الاسيوية.

كما انهارت العلاقات بين أنقرة وموسكو تقريبا بعد أن أسقطت الطائرات المقاتلة التركية طائرة حربية روسية من طراز "أي يو-24"بالقرب من الحدود السورية التركية في أواخر عام 2015. ولكن منذ أن اعتذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان علنا ​​عن الحادث ، دعم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أردوغان. خلال محاولة الانقلاب في عام 2016 ، عملت الدولتان على إصلاح العلاقات.

وقد وقعت تركيا وروسيا صفقة في سبتمبر / أيلول على إدلب ، آخر المتمردين الرئيسيين المحتجزين في سوريا لمنع أي هجوم عسكري محتمل من قبل حكومة بشار الأسد. وشملت الصفقة إنشاء منطقة منزوعة السلاح ، مع تولي تركيا مسؤولية حل الجماعات الجهادية. يوم الجمعة ، بدأت القوات التركية والروسية دوريات عسكرية مشتركة في إدلب ، وفقا لاتفاق توصلت إليه تركيا وروسيا وإيران في 14 فبراير في منتجع سوتشي الروسي.

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كما وقعت تركيا عقدًا مع موسكو بقيمة 2.5 مليار دولار في ديسمبر 2017 لشراء أنظمة الصواريخ الروسية "أس-400" على الرغم من اعتراضات حلفائها في الناتو ، الذين يشعرون بالقلق من أن النظام يمكنه جمع البيانات حول طائرات حلف شمال الأطلسي وتقويض دفاعاتهم.

وحذرت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الثلاثاء أنقرة من أن شراء"أس-400"قد يؤدي إلى إعادة تقييم لمشاركة تركيا في برنامج "أف-35" والمخاطرة بعمليات نقل مستقبلية محتملة أخرى للأسلحة ، بالإضافة إلى فرض عقوبات محتملة.

ومع ذلك ، فقد صرح المسؤولون الأتراك مرارًا وتكرارًا إن تركيا لن تتراجع عن خطط شراء أنظمة الصواريخ"أس-400" من روسيا.

وقال وزير الدفاع التركي خلوصي عكار يوم الجمعة في مقابلة مع وكالة أنباء الأناضول التي تديرها الدولة "اتفاقنا علي "أس-400" هو ضرورة لا تفوقها علينا حماية مواطنينا البالغ عددهم 82 مليون نسمة".

وفي البحر الأسود ، من جهة أخرى ، أدى ضم روسيا لشبه جزيرة القرم في عام 2014 إلى تحويل التوازن الاستراتيجي في المنطقة لصالحها وزاد من قلق تركيا إزاء تتار القرم.

كما إن أسطول تركيا المتواضع في البحر الأسود لم يقابل أبداً قوة روسيا الإجمالية ، وقد تغلبت أنقرة على تراكم أسطولها من البحر الأسود في روسيا منذ عام 2014 ، وفقاً لما ذكرته مجموعة الأزمات الدولية في العام الماضي في تقرير مفصل عن العلاقات التركية الروسية.وقد دعت وزارة الخارجية التركية إلى تجنب الخطوات التي يمكن أن تعرض الاستقرار والسلام للخطر في المنطقة ، بعد أن استولى خفر السواحل الروسي في نوفمبر على ثلاث سفن أوكرانية وطاقمها ، مما أشعل الخلافات بين موسكو وواشنطن.