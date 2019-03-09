شعراوي: القوات المسلحة شريك رئيسي في تطوير أسوان

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قال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، إنه منذ إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي أسوان عاصمة للشباب الإفريقي، تم تكليف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، ومجموعة من الوزراء للتنسيق فيما بينهم لوضع خطة يتم تفعيلها بإعادة تأهيل بعض المنشآت الموجودة في أٍسوان، استعدادا لاستقبال ضيوفها من السائحين الأجانب والأفارقة، وأيضًا استضافة منتدى الشباب العربى والأفريقى في منتصف مارس الجاري. وأكد الوزير، أن كل وزارة لها مجموعة من التنفيذيين بالمحافظات تعاونوا فيما بينهم وأشرفوا على تنفيذ هذه الخطة، للخروج بالصورة المميزة التي تليق أسوان.
وقال شعراوي، في تصريحات صحفية اليوم السبت، على هامش تفقد المجموعة الوزارية لمدينة أسوان لمتابعة الاستعدادات النهائية لاستضافة منتدى الشباب العربي والأفريقي، أن المجموعة الوزارية التي حضرت اليوم، تفقدت أعمال تجهيزات وتطوير مطار أسوان، ومعبد فيلة. وأشار إلى، أن القوات المسلحة لها دور رئيسي في عملية التطوير
وقال شعراوي، في تصريحات صحفية اليوم السبت، على هامش تفقد المجموعة الوزارية لمدينة أسوان لمتابعة الاستعدادات النهائية لاستضافة منتدى الشباب العربي والأفريقي، أن المجموعة الوزارية التي حضرت اليوم، تفقدت أعمال تجهيزات وتطوير مطار أسوان، ومعبد فيلة.
وأشار إلى، أن القوات المسلحة لها دور رئيسي في عملية التطوير وهي شريك أساسي في التطوير، وتستحق الشكر والتحية على إنجاز المهمة.
وأوضح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، أن أعمال التطوير التي تتم في مدينة أسوان، هي نواة لاستكمال الارتقاء والتطوير والتحسين في البنية الأساسية وشبكات الطرق ومداخل المدينة في الفترة المقبلة، مؤكدا أن "أسوان تشهد نقلة نوعية كبيرة".
وأضاف، أن كل وزارة ومسئول له دور في إخراج أسوان بمظهرها الذي يليق بها كعاصمة شباب أفريقيا، مؤكدا استمرار العمل بنفس الكفاءة والجودة.
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