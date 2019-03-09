انت الان تتابع شعراوي: القوات المسلحة شريك رئيسي في تطوير أسوان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

قال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، إنه منذ إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي أسوان عاصمة للشباب الإفريقي، تم تكليف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، ومجموعة من الوزراء للتنسيق فيما بينهم لوضع خطة يتم تفعيلها بإعادة تأهيل بعض المنشآت الموجودة في أٍسوان، استعدادا لاستقبال ضيوفها من السائحين الأجانب والأفارقة، وأيضًا استضافة منتدى الشباب العربى والأفريقى في منتصف مارس الجاري. وأكد الوزير، أن كل وزارة لها مجموعة من التنفيذيين بالمحافظات تعاونوا فيما بينهم وأشرفوا على تنفيذ هذه الخطة، للخروج بالصورة المميزة التي تليق أسوان.

وقال شعراوي، في تصريحات صحفية اليوم السبت، على هامش تفقد المجموعة الوزارية لمدينة أسوان لمتابعة الاستعدادات النهائية لاستضافة منتدى الشباب العربي والأفريقي، أن المجموعة الوزارية التي حضرت اليوم، تفقدت أعمال تجهيزات وتطوير مطار أسوان، ومعبد فيلة. وأشار إلى، أن القوات المسلحة لها دور رئيسي في عملية التطوير