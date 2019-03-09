شكرا لقرائتكم خبر عن خبير اقتصادي: يجب إنشاء بنك خاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الخبير الاقتصادي بلال شعيب، إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر هي القاعدة التي تحمل الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن الاهتمام بها سيكون له مردود إيجابي في خفض مؤشرات البطالة.

وأضاف شعيب، خلال حواره مع الإعلامي حسن عثمان، والإعلامية إيمان التلاوي مقدمي برنامج «الناس والبزنس»، عبر فضائية «الرافدين +»، أن معدل البطالة يبلغ 10% أي حوالي 3 ملايين شخص من قوة العمل التي تقدر بـ30 مليون مواطن، متابعًا: «نحتاج إلى بنك متخصص لهذه المشروعات، على أن يكون الإقراض والتمويل جزء من عمله، لكن نحن في حاجة إلى خدمات غير مالية تقدمها هذه البنوك».

ولفت إلى أن هذه الخدمات تتعلق بالتسويق والإدارة والتراخيص وعلاقة المستثمر بالجهات السيادية وكيفية عمل دراسات الجدوى الخاصة بالمشاريع.