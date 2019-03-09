شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق اسم «الحصري» على المسابقة العالمية للقرآن.. والجوائز تزيد على مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، مؤتمرًا تحضيريًّا للمسابقة العالمية للقرآن الكريم، اليوم السبت، بحضور نحو مائة من الطلاب الوافدين المسجلين بالدراسات العليا والماجستير بالمعهد العالي للدراسات الإسلامية، ونحو مائة من الدارسين بأكاديمية الأوقاف من الأئمة والواعظات، وذلك في إطار الإعداد لبدء فعاليات المسابقة العالمية للقرآن الكريم السادسة والعشرين، والتي ستنعقد في الفترة من 23 حتى 29 مارس الجاري بمقر أكاديمية الأوقاف الدولية بمدينة 6 أكتوبر.

وفي كلمته، أكد وزير الأوقاف أن الخطبة المترجمة لمخاطبة العالم بــ (10 لغات) قد نجحت نجاحًا كبيرًا، وهدفنا منها الوصول برسالة الإسلام الوسطي المستنير لكل ربوع العالم، مشيرًا إلى أن الوزارة تراعي الخصوصيات الفكرية والمذهبية والثقافية، وتختار موضوعات ذات قاسم إنساني مشترك تخاطب العالم أجمع لا المسلمين فقط، موضحًا معاليه أن هذا النجاح يقف خلفه فريق عمل مؤسسي، لنقدم للعالم كله صورة الإسلام الحقيقية والفكر الوسطي المستنير، لتصل للإنسانية جمعاء حقيقة الإسلام الذي يراعي صالح الإنسانية كلها وليس لصالح المسلمين وحدهم.

وأوضح وزير الأوقاف أن عدد المقارئ أصبح 1137 مقرأةً بها 7967 عضوًا يجتمعون أسبوعيًّا لقراءة القرآن الكريم وتجويده، موضحًا أن عدد مكاتب تحفيظ القرآن الكريم أصبح 2617 مكتبًا بزيادة تقدر بنحو 400 مكتب تحفيظ، مشيرًا إلى أن هناك إقبالاً كثيفًا على المدارس القرآنية التي بلغت 863 مدرسة قرآنية والمدارس العلمية التي بلغت 189 مدرسة علمية، وهو ما يؤكدُ أن المصريين سئموا التطرف بفطرتهم السليمة التي تميل إلى الفكر الوسطي المستنير.

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وأشار الوزير إلى أهمية مراكز إعداد محفظي القرآن الكريم، موضحًا أنه تم فتح 70 مركزًا لإعداد محفظي القرآن الكريم في بداية هذا العام 2019، وقد لاقت إقبالا كثيفًا من الدارسين والدارسات على مستوى الجمهورية، حيث وصل عدد الملتحقين بها حتى الآن 4441 دارسًا ودارسةً فور افتتاحها.

وقال وزير الأوقاف إن هناك مشاركة واسعة للدول الأفريقية في المسابقة العالمية للقرآن الكريم هذا العام بنحو (30) دولة أفريقية، مشيرًا إلى أن عدد المشاركين سيتجاوز 60 مشاركًا من 50 دولة من مختلف دول العالم، وأن الوزارة خصصت جوائز تزيد على المليون جنيه للفائزين بالمسابقة.

وأكد دور أكاديمية الأوقاف الدولية في التثقيف، وقد تم اختيار مقر الأكاديمية لانعقاد المسابقة العالمية، حيث إنها مجهزة لاستقبال فعاليات دولية، مشيرًا إلى وجود خمسة محكمين من السعودية، والأردن، ولبنان، وفلسطين، والسودان، بالإضافة إلى المحكمين المصريين.

وأشار وزير الأوقاف إلى أنه إبرازًا لدور علمائنا الكبار وقراء القرآن الكريم تم إطلاق اسم الشيخ محمود خليل الحصري على الدورة السادسة والعشرين الحالية للمسابقة العالمية للقرآن الكريم.

وفي الختام، أكد وزير الأوقاف أن ما يقدم للأئمة والواعظات بالأكاديمية يعد تجديدًا حقيقيًّا راعينا فيه التنوع والتدرج، مشيرًا إلى أن الوزارة كما تنتقي الموضوعات فإنها تنتقي الأساتذة أيضًا مثل الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، والدكتور على جمعة، المفتي السابق، والدكتور مصطفى الفقي، والدكتور سامي عبدالعزيز، والدكتور سامي الشريف، والدكتور عبدالله النجار، والدكتور محمد سالم أبوعاصي، والدكتور عوض إسماعيل.. وغيرهم من العلماء.

الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، خلال المؤتمر التحضيري للمسابقة العالمية للقرآن الكريم