شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط محاولة تهريب طائرتي تجسس في مطار أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت إدارة تفتيش الركاب بمطار أسوان برئاسة أحمد جعفر من ضبط محاولة تهريب طائرتى تنصت وتجسس، المخالفة للقانون رقم 216 لسنة 2017 بتنظيم استخدام الطائرات المحركة آلياً ولاسلكياً تداولها والاتجار وقانون تنظيم الاتصالات.

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وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة مصر للطيران رقم 391 اشتبه أحمد إبراهيم مأمور تفتيش الركاب في راكبة صينية قادمة من الصين القاهرة أسوان، وجرى تمرير حقائبها على جهاز الفحص بأشعة الإكسراى بمعرفة الأستاذه إسراء محمد مأمور الفحص فأكدت الاشتباه.

وتشكلت لجنة جمركية من أحمد على مأمور الجمرك والأستاذ عبدالله رزق، رئيس قسم الأمن الجمركي لتفتيش أمتعتها الشخصية وبالتفتيش تبين وجود 2 طائرة تنصت وتجسس، كل منهما مزودة بكاميرا دقيقة ومُلحق بها جهاز تحكم من عن بُعد ومزودة بكارت ميموري لحفظ ما يتم تصويره داخل حقيبتها بين طيات الملابس.

وقرر مجدي عبد الحافظ، رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقه الجنوبية، اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على الجهات الأمنية المختصة وتم الحجز وعدم دخولهم إلى البلاد.