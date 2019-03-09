شكرا لقرائتكم خبر عن «مستقبل وطن»: وزير النقل مسؤول سياسيًا عن حادث قطار مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس حسام الخولي، الأمين العام لحزب مستقبل وطن، إن وزير النقل «عقليته متميزة وكان شغال»، ولكن حادث قطار محطة مصر «كان كبير أوي أوي أوي أوي»، مضيفا: «الوزير مسؤول سياسيًا عن قطار حادث مصر».

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وأضاف «الخولي» في حوار مع برنامج «انفراد» مع سعيد حساسين عبر فضائية «الرافدين+»، أن «الحزب يؤيد تولي الأشخاص القادرين على تنفيذ رؤية 2030 بنفس سرعة الرئيس عبدالفتاح السيسي».

وتابع: «لأول مرة في مصر عندنا خطة محطوطة اسمها 2030 مش زي الأول كل وزير بيحط رؤيته لما بيشتغل، فدلوقتي اللي بييجي بيشتغل على حطة موضوعة».

وأشار «الخولي» إلى أن الحزب لا يُطلب منه ترشيح شخصيات بعينها لتولى وزارات، بحسب قوله.