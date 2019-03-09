شكرا لقرائتكم خبر عن وصول 12 طبيبًا من الجامعات إلى مستشفى العريش العام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت 4 جامعات مصرية تنفيذ بروتوكول التعاون الطبى مع مستشفى العريش العام، السبت، حيث وصل إلى المستشفى 12 من أساتذة وأعضاء هيئات التدريس من جامعات القاهرة والأزهر والزقازيق والمنصورة، وذلك للنهوض بالخدمة الطبية بالكشف على المرضى وصرف العلاج أو اجراء العمليات الجراحية لهم مجانا، ويتم تحويل الحالات الصعبة إلى المستشفيات الجامعية لاستكمال العلاج أو اجراء العمليات الجراحية.

Advertisements

وأكد الدكتور طارق محمد كامل، وكيل وزارة الصحة في شمال سيناء، في بيان، أن الأطباء يغطون مختلف التخصصات الطبية، مشيرا إلى أنه سيستمر وصول الأساتذة وأعضاء هيئات التدريس من كليات الطب بالجامعات الأربعة في مختلف التخصصات تباعًا كل أسبوع إلى المحافظة، لإجراء العمليات الجراحية والكشف على المرضى بالمجان، إلى جانب المحاضرات والتدريب العملي.

وذكر أن الدفعة الجديدة مستمرة حتى نهاية الأسبوع الجاري، وتضم كل من الدكتور نادر عبدالرحيم البرعى.أستاذ جراحة قلب وصدر في جامعة الزقازيق .الدكتورة: إيمان محمد عبدربه أستاذ باطنة ومناظير في جامعة الأزهر الدكتور: أحمد رياض توفيق، أستاذ مساعد جراحة أوعية دموية في جامعة القاهرة الدكتور: حسين محمد حسين، مدرس جراحة مخ وأعصاب في جامعة القاهرة الدكتورمحمود عبده ياسين، مدرس جراحة عامة في جامعة الزقازيق الدكتورتامر محمد محمود، مدرس جراحة عامة في جامعة الزقازيق الدكتور محمد أحمد مصطفى مدرس طب العيون في جامعة الزقازيق الدكتور أحمد صديق عبدالجليل، مدرس أنف وأذن وحنجرة في جامعة الأزهر الدكتور محمد عبدالشافى محمود، مدرس مساعد جراحة قلب وصدر في جامعة الزقازيق الدكتور سامح حمدى حسن، مدرس مساعد جراحة مخ وأعصاب في جامعة القاهرة الدكتور أحمد محمد محمد، مدرس مساعد جراحة عظام في جامعة المنصورة الدكتور أحمد محمد حامد أبوزيد، مدرس مساعد تخدير وعناية مركزة في جامعة المنصورة.

كان في استقبال الدفعة الجديدة خلال وصولها إلى مدينة العريش كل من الدكتور أحمد منصور، مدير مستشفى العريش العام، الدكتور أحمد عزمي، نائب مدير المستشفى ومنسق البروتوكول، وعدد من الأطباء والعاملين في المستشفى ومما يذكر أنه سبق توقيع البروتوكول تحت رعاية لجنة تنمية واعمار سيناء برئاسة المهندس ابراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية السابق للمشروعات القومية وباشراف الدكتور أحمد عماد وزير الصحة السابق واللواء السيد عبدالفتاح حرحور محافظ شمال سيناء السابق، وذلك للنهوض بالخدمة الطبية في محافظة شمال سيناء.