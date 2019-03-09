شكرا لقرائتكم خبر عن وقفة احتجاجية لملاك «مرسيدس» أمام الشركة: «لن يضيع حق وراءه مطالب» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

للمرة الثالثة، نظم مجموعة من ملاك سيارات مرسيدس، السبت، وقفة احتجاجية أمام مقر الشركة بالقطامية، لعدم تسلّمهم قيمة الجمارك الخاصة بموديلات 2019.

وقال عدد من الملاك خلال الوقفة إن «الشركة سلمتهم موديلات 2019 قبل شهر يناير مؤكدين لهم وقت الشراء أنهم يتعاملون مع شركة المرسيدس ذات الاسم الكبير، لذا إذا كان هناك فروق في الجمارك فسيتمكنون من الحصول عليها، إلا أنهم لم يتمكنوا من ذلك، رغم استجابة معظم الشركات الخاصة بالسيارات وردها لقيمة الجمرك الخاصة بالسيارات موديل ٢٠١٩ بعد قرار تخفيض الجمارك على السيارات الأوروبية».

Advertisements

ورفع الملاك شعار «لن يضيع حق وراءه مطالب»، كما رفعوا لافتات تطالب بعدم الثقة في شركة مرسيدس بسبب تضليل العملاء خلال شراء السيارات في الربع الأخير من عام ٢٠١٨».

وأوضح حسين السيد، أحد الملاك، قائلا: «رغم معرفة مسؤولي الشركة بهذه الوعود، إلا أنهم أنكروا تمامًا حدوث أي تخفيض في الأسعار في شهر يناير وليس هذا فحسب، بل قاموا باستدعاء الحاجزين الذين كان ميعاد استلامهم للسيارة في العام الجديد حتى يستلموا سريعا في الربع الأخير من ٢٠١٨ ويبيعون لهم السيارات بالسعر القديم المرتفع، كما فرضوا نظام التقسيط للسيارات، ما أضر بالعملاء الذين وثقوا في الشركة بشكل كبير وتحملوا عبئا ماديا إضافيا وأثار غضبهم على خلاف ما حدث من معظم الشركات الخاصة بالسيارات، حيث قاموا برد فارق الأسعار فارق موديل ٢٠١٩ بعد قرار تخفيض الجمارك على السيارات الأوروبية».

وأكد ملاك مرسيدس أن الشركة لم تستجب لمطالب عملائها المشروعة حتى الآن، مشددين على تصميمهم على الحصول على حقوقهم وعاقدون العزم على الاستمرار في عمل الوقفات الاحتجاجية بشكل دورى ولن يتخلوا عن استرداد حقوقهم.

ملاك مرسيدس ينظمون وقفة احتجاجية أمام مقر الشركة.. ويطالبون بعدم الثقة فيها

ملاك مرسيدس ينظمون وقفة احتجاجية أمام مقر الشركة.. ويطالبون بعدم الثقة فيها

ملاك مرسيدس ينظمون وقفة احتجاجية أمام مقر الشركة.. ويطالبون بعدم الثقة فيها