شكرا لقرائتكم خبر عن أمين «مستقبل وطن»: التعديلات الدستورية تخدم البلد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال المهندس حسام الخولي، الأمين العام لحزب مستقبل وطن، إن «التعديلات الدستورية تخدم البلد، خاصة أن الكوادر السياسية لم تتكون حتى الآن، والبعض فاهم التعديلات بطريقة خاطئة والرئيس لن يبقى طيلة العمر في الحكم».
وأضاف «الخولي» في حوار لبرنامج «انفراد» مع سعيد حساسين عبر فضائية «الرافدين+»، أن التعديلات تضمنت مادة انتقالية تقول إن الرئيس بإمكانه خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة حال رغبته في ذلك.
وتابع: «في رأيي الشخصي، السنين بتعدي، لو ظهر في السنتين حد يقدر يشيل البلد انزل انتخبه، طيب لو ملقتش؟! أنا عمري ما عايز أشوف لحظة وأختار واحد لا أستأمنه على مستقبل البلد، إحنا مش في وقت عصر ليمون، مصر بتجري، كون الرئيس يبقى محطوط من ضمن المرشحين شيء كويس».
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