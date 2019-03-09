شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع ينيب قادة الجيوش والمناطق العسكرية لوضع أكاليل الزهور على قبر الجندي المجهول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أناب الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى قادة الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية، يرافقهم المحافظون ومديرو الأمن بالمحافظات التي تقع ضمن نطاق المسؤولية، لوضع أكاليل الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول، في تقليد أصيل للوفاء بشهداء مصر الذين قدموا أرواحهم للحفاظ على الوطن وصون مقدساته.

وفى إطار مشاركة وزارة الداخلية للقوات المسلحة احتفالها بيوم الشهيد والمحارب القديم، أناب اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، مديري أمن المحافظات بوضع إكليل من الزهور على قبر الجندى المجهول، وقراءة الفاتحة ترحما على أرواحهم الطاهرة.

يأتى ذلك في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم.