شكرا لقرائتكم خبر عن فى ذكرى مئوية 1919.. شاهد مقتنيات سعد زغلول من داخل منزله وسريره النحاس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” صورا خاصة من داخل منزل سعد زغلول مؤسس الوفد وزعيم ثورة 1919، وذلك فى ذكرى مئوية الثورة، والتى تشتمل على أثاث وغرف المنزل والأماكن التى كان يتواجد فيها سعد زغلول وصفية زغلول .

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وفى الصور تحتوى على إحدى الغرف التى كان يجلس بها الزعيم سعد زغلول، وصفية زغلول، والتى اشتملت على قطع الأثاث التاريخية، والحمام وغرف المساج الخاصة بسعد زغلول، والقطع الزخرفية والتاريخية .

وحرص الحضور من أبناء حزب الوفد على التواجد للاحتفال بذكرى مئوية الثورة من أمام منزله، ورفع أعلام مصر ورددوا الهتافات الخاصة بثورة 1919.