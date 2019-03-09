"البيئة" تعلن استمرار متابعة آثار حريق مركب المعادى لمنع تسرب السولار

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة البيئة، متابعتها لإجراءات إزالة التلوث الناتج عن حادث حريق مركب سياحى على شاطئ النيل بالمعادى، حيث توجهت لجنة من الفرع الإقليمى لجهاز شئون البيئة بالقاهرة الكبرى والإدارة المركزية لإدارة الأزمات البيئية بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات المائية لليوم الثانى على التوالى لمتابعة الموقف والإجراءات المتخذة.
وذكر بيان لوزارة البيئة اليوم، أن اللجنة تأكدت من استمرار أعمال فرد الحواجز حول المركب لمنع تسرب السولار من المركب وانتشاره باتجاه التيار، والتأكيد على ملاك المركب باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وتأمين أعمال تعويم المركب لعدم تسرب أى تلوث زيتى أثناء التعويم.
كما تم تحرير محضر بشرطة البيئة بسبب التلوث الناتج عن المركب، وجارى المتابعة لإزالة التلوث تماما واتخاذ الإجراءات القانونية وتقدير قيمة الأضرار البيئية الناجمة عن الحادث.
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