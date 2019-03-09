شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: صرفنا 7 مليارات جنيه من معاشات شهر مارس حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تابعت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى انتظام عمليات صرف معاشات شهر مارس حيث اطمأنت الوزيرة على سير عملية صرف المعاشات بيسر وبدون شكوى بجميع منافذ الصرف وماكينات الصراف الآلى التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بصندوقيها، بالإضافة إلى المعاشات المحول صرفها على بنك ناصر الاجتماعى ومكاتب البريد .

وأعلنت اللجنة المشكلة من قيادات الصندوقين الحكومى والعام والخاص التى تتابع عمليات الصرف على مدار اليوم، أن إجمالى عدد الحالات التى قامت بالصرف حتى أمس قد بلغت 5.099 مليون عملية صرف بقيمة إجمالية تقارب 7 مليارات جنيه، وبلغ عدد الذين صرفوا معاشاتهم من خلال ماكينات ATM 1.823مليون حالة بقيمة إجمالية 2.66 مليار جنيها وعددا الذين صرفوا معاشاتهم عبر منافذ صرف صندوقى التأمين الاجتماعى 731 ألف حالة صرف بقيمة إجمالية 1.147 مليار جنيه، بالإضافة إلى 2.544 مليون حالة صرف قاموا بصرف معاشاتهم من خلال مكاتب البريد بقيمة إجمالية 3.756 مليار.

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كانت والى قد أصدرت تعليماتها بمتابعة سير عمليات صرف المعاشات والعمل على حل أى شكوى من أصحاب المعاشات والقائمين بالصرف.