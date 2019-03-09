شكرا لقرائتكم خبر عن "الأوقاف" تحدد موضوع خطبة الجمعة القادمة عن بر الوالدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة المقبلة، عن بر الوالدين سر الفرح فى الدنيا، وأكدت وزارة الأوقاف، على جميع الأئمة الالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير مع الالتزام بضابط الوقت ما بين 15 – 20 دقيقة كحد أقصى.

وأكدت الوزارة، على ثقتها فى سعة أفقهم العلمى والفكرى، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوى، مع استبعاد أى خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة.