"المشاط" تلتقي المدير التنفيذي للمجلس العالمي للسياحة المستدامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ يوسف عفيفي:

التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، في الجناح المصري، مع "راندي درباند" المدير التنفيذي للمجلس العالمي للسياحة المستدامة، في حضور أعضاء اللجنة الإشرافية لبرنامج شهادة النجمة الخضراء، والذي يضم في عضويته شركتي تراڤكو وأوراسكوم، ووكالة السفر والسياحة العالمية، وتوي TUI، وماجد فوزي رئيس غرفة المنشآت الفندقية، والمهندس عماد حسن مستشار الوزيرة للسياحة المستدامة.

جاء ذلك خلال مشاركتها في بورصة برلين السياحية المنعقدة خلال الفترة من 6- 10 مارس الجاري بالعاصمة الألمانية برلين.

وجرى خلال الاجتماع، مناقشة ضرورة رفع درجة الاعتراف الدولي ببرنامج شهادة النجمة الخضراء من قبل المجلس العالمي للسياحة المستدامة وكيفية إدارته حتي يصبح بديلا للشهادات الدولية الأخرى التي يعتمدها المجلس.

وتم التأكيد على اهتمام الوزارة بالتوسع في عدد الفنادق التي تمتثل لمعايير السياحة المستدامة لمواكبة المتغيرات العالمية في صناعة السياحة، وهو أحد المحاور الرئيسيّة لبرنامج الإصلاح الهيكلي الذي أطلقته الوزارة لتطوير قطاع السياحة.

جدير بالذكر، أن برنامج النجمة الخضراء هو برنامج مصري صُمِمَ لتمييز الفنادق التي تمتثل لمعايير السياحه المستدامة المعترف بها دولياً من المجلس العالمي للسياحة المستدامة (GSTC).