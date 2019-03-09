"أمناء الجامعات الخاصة" يناقش إنشاء فروع في المحافظات وفقا لاحتياجات كل إقليم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا شبل:

عقد رؤساء مجالس أمناء الجامعات الخاصة والأهلية، اجتماعهم الدوري ظهر اليوم السبت، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وحسب بيان وزارة التعليم العالي، ناقش الاجتماع إنشاء فروع للجامعات الخاصة والأهلية في المحافظات وفقا لاحتياجات كل إقليم جغرافي، إلى جانب تفعيل آليات التسويق للجامعات الخاصة المصرية بالمعارض التي تنظم خارج مصر بهدف استقطاب الطلاب الوافدين للدراسة في الجامعات الخاصة، وتفعيل دور الجامعات الخاصة والأهلية في الارتقاء بالبحث العلمي والنشر الدولي.

ووجه عبد الغفار بضرورة وضع خطة متكاملة للتنمية البشرية بالجامعات الخاصة والأهلية لإعداد الكوادر العلمية المؤهلة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة التي تكفى باحتياجات الجامعات الخاصة، مع ربط الموافقة على بدء برامج الدراسات العليا بخطة ابتعاث واضحة، بما يساهم في تلبية احتياجات الجامعات الخاصة من الموارد البشرية، بالإضافة إلى رفع ترتيب الجامعات الخاصة في التصنيفات العالمية.

وطالب عبد الغفار، الجامعات الخاصة بتنظيم ندوات لتوعية الطلاب بأضرار المخدرات، مشددا على أهمية توفير سبل الكشف والوقاية والتوعية، مع وضع خطة واضحة للعلاج.

وأكد وزير التعليم العالي على ضرورة مشاركة الجامعات الخاصة والأهلية في المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي بين الحاضر والمستقبل، والمقرر عقده خلال الفترة من 4-6 أبريل المقبل بالعاصمة الإدارية الجديدة، مطالباً الجامعات الخاصة والأهلية بالمشاركة في المعرض التي سيقام على هامش فعاليات المنتدى بهدف التسويق لبرامجها التعليمية والبحثية والأنشطة التي تقدمها.

.واستعرض عبد الغفار، آخر التطورات في مشروع إنشاء مقر دائم للتعليم الخاص والذى يشمل "الجامعات الخاصة، والمعاهد العالية الخاصة، والجامعات الدولية" بالقاهرة الجديدة، مؤكدا أن إنشاء المبنى الذي يتكون من دور أرضي وثلاثة أدوار علوية يتم وفقًا لأحدث الأنظمة الإلكترونية بما يساهم في تطوير العمل بنظام الإدارة الإلكترونية التي تتسم بالكفاءة والسرعة والدقة، فضلًا عن تسهيل الخدمات التعليمية والإدارية للطلاب.

كما أكد على مساهمة الجامعات الخاصة بنسبة ٢٪ من مصروفات كل طالب لدعم صندوق رعاية المبتكرين تنفيذا لنص القانون رقم ١ لسنة ٢٠١٩ الخاص بإنشاء الصندوق، وذلك لتمكين الصندوق من تنفيذ الأنشطة المنوطة به، مشيرا إلى أن الصندوق يهدف إلى دعم وتمويل ورعاية الباحثين والمبتكرين ومشروعات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وإيجاد آليات جديدة لتمويلها.