فرج عامر: تنظيم سلسلة لقاءات عن التعديلات الدستورية بنادي سموحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ميرا إبراهيم:

أعلن النائب فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان ورئيس نادي سموحة، البدء في سلسلة من الندوات التوعوية والإرشادية عن التعديلات الدستورية.

وقال عامر -في بيان اليوم- إنه سيستعين بخبراء من القانون الدستوري لشرح أهمية هذه التعديلات وأثرها على المواطن المصري، والفوائد التي ستعود عليه من جراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وأشار إلى أن هذه الندوات ستبدأ من نادي سموحة باعتباره من أكبر الأندية الرياضية ومن أكبر تجمعات الناخبين ممن سيدلون برأيهم فى التعديلات الدستورية، موضحًا أن المواطن المصري أصبح أكثر وعياً بما يدور حوله، ويجب أن يعلم وبكل شفافية ما هو هدف التعديلات، وما العائد عليه وعلى مصر من جراء هذه التعديلات.