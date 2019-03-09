"قوافل طبية وتكريم أسر الشهداء".. "مستقبل وطن" يواصل أنشطته بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

نظم حزب مستقبل وطن، مجموعة من الأنشطة المختلفة، شملت تنظيم قوافل طبية، وتوفير سلع غذائية بأسعار مخفضة عبر سيارات ومنافذ متحركة بالشوارع والميادين بمختلف محافظات الجمهورية.

ونظمت أمانة الحزب احتفالية لتكريم الطلبة المتفوقين دراسيًا بمدرسة طه حسين لرعاية المكفوفين، وتم توزيع الجوائز وشهادات التقدير عليهم، وتكريم أسر بعض شهداء القوات المسلحة، بحي باب الشعرية بحضور بعض القيادات التنفيذية والشعبية.

وفي محافظة الشرقية، نظم الحزب احتفالية لتكريم أسر الشهداء من الشرطة والقوات المسلحة بالساحة الرياضية بمركز أبو حماد، وإقامة عدة منافذ متنقلة "سيارات متحركة" لبيع اللحوم والسلع التموينية بأسعار مخفضة بمنطقة السوق بالعاشر من رمضان ورفع كفاءة وصيانة مدرسة الألفي الإعدادية بنين بمركز منيا القمح.

كما نظمت أمانة الحزب بمحافظة الدقهلية، احتفالية لتكريم بعض أمهات شهداء الشرطة والقوات المسلحة، بقاعة المناسبات بمدينة بني عبيد، بحضور المحافظ وقيادات الحزب.

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وفي محافظة البحيرة، نظم الحزب قافلة طبية للكشف على مصابي أمراض الرمد بالمجان وصرف العلاج اللازم بشارع الجمهورية بمدينة كفر الدوار، فيما نظمت أمانة الحزب بكفر الشيخ قافلة طبية بمختلف التخصصات لتوقيع الكشف الطبي وصرف العلاج اللازم بالمجان بمنطقة الشهابية بمدينة بلطيم.

وشهدت محافظة دمياط، تكريم بعض السيدات وتوزيع الجوائز وشهادات التقدير عليهن بمناسبة اليوم العالمي للمرأة بمقر الحزب الرئيسي بمدينة دمياط.

وأقامت أمانة الحزب بمحافظة بورسعيد، ندوة حول استعراض خطة الحزب المستقبلية وأهمية التعديلات الدستورية، بقاعة الفريق مهاب مميش بالنادي البحري بالبر الشرقي ببورفؤاد، كما قامت أمانة الحزب بمحافظة السوسيس، بافتتاح مقر فرعي لأمة الحزب بمنطقة الغري، بحضور بعض قيادات الحزب وأعضاء مجلس النواب.

ونظم حزب مستقبل وطن بمحافظة المنيا، قافلة طبية بمختلف التخصصات لتوقيع الكشف الطبي وصرف العلاج اللازم بالمجان، بمنطقة الشهابية، بقرية الحتاحته بمركز سمالوط، وفي محافظة الأقصر، شهدت أمانة الحزب تنظيم معرض لبيع اللحوم والسلع الغذائية بأسعار مخفضة بمنطقة المحطة بمحافظة الأقصر، بينما شهدت محافظة الوادي الجديد، إلى جانب تنظيم ندوة تثقيفية حول التعريف بأهمية التعديلات الدستورية بجمعية تنمية المجتمع بمركز بلاط، وكذلك تنظيم ندوة توعوية حول كيفية الوقاية من بعض الأمراض المزمنة، وذلك بقرية عزبة القصر بمركز الداخلة.