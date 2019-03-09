قادة الجيوش والمناطق العسكرية يضعون أكاليل الزهور على قبر الجندي المجهول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أناب الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، قادة الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية يرافقهم المحافظين ومديري الأمن للمحافظات التي تقع نطاق المسئولية لوضع أكاليل الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول، في تقليد أصيل للوفاء بشهداء مصر الذين قدموا أرواحهم للحفاظ على الوطن وصون مقدساته .

وبحسب بيان، يأتي ذلك في إطار إحتفالات مصر والقوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم.

من جانبه، أناب اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، مديري أمن المحافظات بوضع أكليل من الزهور على قبر الجندي المجهول بالمحافظات وقراءة الفاتحة ترحما على أرواحهم الطاهرة، وذلك في إطار مشاركة وزارة الداخلية للقوات المسلحة إحتفالها بيوم الشهيد والمحاربين.