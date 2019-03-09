الداخلية تداهم 77 بؤرة وتضبط 1300 قطعة سلاح في 4 محافظات (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

شنَّ قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزيرالداخلية، حملات مكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء.

وخلال أسبوع أسفرت الجهود عن استهداف 77 بؤرة إجرامية بنطاق مديريات أمن "دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، الشرقية"، وضبط 1322 قطعة سلاح ناري و3227 طلقة مختلفة الأعيرة و1465قطعة سلاح أبيض.

كما تم ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بداخلها 2 بندقية خرطوش، 5 فرد محلىي الصنع، 24 طلقة مختلفة الأعيرة النارية وأدوات وأجزاء التصنيع، وتم تنفيذ 509 آلاف و141 حكما قضائيا متنوعا.

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وألقت قوات الأمن القبض على 26 تشكيلاً عصابياً ضموا 75 متهمًا، ارتكبوا 187 حادث سرقة متنوع، وتم ضبط 39 سيارة مُبلغ بسرقتها، وكشف غموض 46 حادث (قتل عمد، سرقة بالإكراه، انتحال صفة، حريق عمد) تم ضبط مرتكبيها بإجمالي 64 متهما.

وتم ضبط 305 قضايا أحداث، 416 قضية مرافق عامة، وتحرير 254243 مخالفة مرورية متنوعة، وضبط 1498 قضية اتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالها 1601 متهم.

وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه كل واقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.