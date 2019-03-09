أخبار مصر | "دهان عمارات" و"شاشات في الشوارع".. أبرز استعدادات "محافظة القاهرة" قبل كأس الأمم الأفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "دهان عمارات" و"شاشات في الشوارع".. أبرز استعدادات "محافظة القاهرة" قبل كأس الأمم الأفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشهر قليلة وينطلق الحلم الأفريقي المنتظر، حيث تستضيف مصر كأس الأمم الأفريقية في منتصف شهر يونيه القادم، بعدما تفوقت على دولة جنوب أفريقيا وفازت بتنظيم البطولة لعام 2019.

ويعد كأس الأمم الإفريقية من أكبر البطولات القارية في عالم الساحرة المستديرة، ويعتبر تنظيم البطولة انتعاش جديد للاقتصاد المصري، نظرًا للحشود الجماهيرية التي تستقبلها الدولة.

ويشارك في البطولة 24 منتخب أفريقي وعلى رأسهم المنتخب المصري، وتلعب المباراة الافتتاحية والختامية للبطولة علي إستاد القاهرة.

ويكثف اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ونوابه، جهودهم استعدادًا للبطولة، حيث تفقدوا صباح اليوم السبت، محيط استاد القاهرة الدولي لمتابعة أعمال رفع كفائتة.

وتتمثل جهود المحافظة في الآتي:

1- دهان العمارات والأرصفة المحيطة بالاستاد

وقال الدكتور إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، سوف يتم تبليط جميع الأرصفة المحيطة بالملعب، فضلًا عن تجميل الحدائق ودهان العمارات والأسوار.

2- حل مشاكل المرافق

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اجتمع نائب المحافظ للمنطقة الشرقية مع مندوبي شركات الكهرباء والصرف الصحي والتيلفونات والغاز الطبيعي ورؤساء أحياء مصر الجديدة والنزهة، لحل جميع المشاكل المحيطة بالإستاد وإزالة جميع المعوقات قبيل بدء البطولة.

3- تطوير المناطق المحيطة بالإستاد

شدد محافظ القاهرة علي رؤوساء الأحياء بضرورة تطوير ورفع كفاءة المحاور الرئيسية للإستاد، حيث بعمل جميع أعمد الإنارة وتجميل الأرصفة وإزالة أي سلوك خارجة، بالإضافة إلي الإعلانات المشوهة علي الجدران، لتظهر المنطقة بشكل حضاري متميز.

4- الاهتمام بالمزارات السياحية