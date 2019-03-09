أخبار مصر | "المشاط" تلتقي المدير التنفيذي للمجلس العالمي للسياحة المستدامة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "المشاط" تلتقي المدير التنفيذي للمجلس العالمي للسياحة المستدامة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة في الجناح المصري، خلال مشاركتها في بورصة برلين السياحية المنعقدة خلال الفترة من ٦- ١٠ مارس الجاري بالعاصمة الألمانية برلين، بالسيد راندي درباند المدير التنفيذي للمجلس العالمي للسياحة المستدامة، في حضور أعضاء اللجنة الإشرافية لبرنامج شهادة النجمة الخضراء، والذي يضم في عضويته شركتي تراڤكو وأوراسكوم، ووكالة السفر والسياحة العالمية، وتوي TUI، والسيد ماجد فوزي رئيس غرفة المنشآت الفندقية، والمهندس عماد حسن مستشار الوزيرة للسياحة المستدامة.

وخلال الاجتماع تم مناقشة ضرورة رفع درجة الاعتراف الدولي ببرنامج شهادة النجمة الخضراء من قبل المجلس العالمي للسياحة المستدامة وكيفية إدارته حتى يصبح بديلا للشهادات الدولية الأخرى التي يعتمدها المجلس.

وكما تم التأكيد على اهتمام الوزارة بالتوسع في عدد الفنادق التي تمتثل لمعايير السياحة المستدامة لمواكبة المتغيرات العالمية في صناعة السياحة، وهو أحد المحاور الرئيسيّة لبرنامج الإصلاح الهيكلي الذي أطلقته الوزارة لتطوير قطاع السياحة.

جدير بالذكر أن برنامج النجمة الخضراء هو برنامج مصري صُمِمَ لتمييز الفنادق التي تمتثل لمعايير السياحه المستدامة المعترف بها دولياً من المجلس العالمي للسياحة المستدامة (GSTC).