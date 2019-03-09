أخبار مصر | "البيئة" تتابع إزالة أثار حريق مركب سياحي بالمعادي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "البيئة" تتابع إزالة أثار حريق مركب سياحي بالمعادي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تابعت وزارة البيئة، إجراءات إزالة التلوث الناتج عن حادث حريق مركب سياحي على شاطئ النيل بالمعادي، حيث توجهت لجنة من الفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة بالقاهرة الكبرى والإدارة المركزية لإدارة الأزمات البيئية بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات المائية لليوم الثاني على التوالي؛ لمتابعة الموقف والإجراءات المتخذة.

وتأكدت اللجنة من استمرار أعمال فرد الحواجز حول المركب لمنع تسرب السولار من المركب وانتشاره باتجاه التيار، والتأكيد علي ملاك المركب باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وتأمين أعمال تعويم المركب لعدم تسرب أي تلوث زيتي أثناء التعويم.

كما تم تحرير محضر بشرطة البيئة بسبب التلوث الناتج عن المركب، وجارٍ المتابعة لإزالة التلوث تماما واتخاذ الإجراءات القانونية وتقدير قيمة الأضرار البيئية الناجمة عن الحادث.

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