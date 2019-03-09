أخبار مصر | "البيئة" تتابع إزالة أثار حريق مركب سياحي بالمعادي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "البيئة" تتابع إزالة أثار حريق مركب سياحي بالمعادي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تابعت وزارة البيئة، إجراءات إزالة التلوث الناتج عن حادث حريق مركب سياحي على شاطئ النيل بالمعادي، حيث توجهت لجنة من الفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة بالقاهرة الكبرى والإدارة المركزية لإدارة الأزمات البيئية بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات المائية لليوم الثاني على التوالي؛ لمتابعة الموقف والإجراءات المتخذة.
وتأكدت اللجنة من استمرار أعمال فرد الحواجز حول المركب لمنع تسرب السولار من المركب وانتشاره باتجاه التيار، والتأكيد علي ملاك المركب باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وتأمين أعمال تعويم المركب لعدم تسرب أي تلوث زيتي أثناء التعويم.
كما تم تحرير محضر بشرطة البيئة بسبب التلوث الناتج عن المركب، وجارٍ المتابعة لإزالة التلوث تماما واتخاذ الإجراءات القانونية وتقدير قيمة الأضرار البيئية الناجمة عن الحادث.
وسيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، على حريق مركب "ريفير بايونير" بالمعادى دون وقوع إصابات.
وقال مصدر أمنى بمديرية أمن القاهرة، إنه لا يوجد ضحايا أو مصابين فى الحريق وأن رجال الحماية المدنية حاصروا النيران من جميع الجهات وأخمدوها بعدما التهمت النيران أغلب أجزاء المركب الضخم.
وكان قد نشب، حريق ضخم في مركب نيلى بكورنيش المعادى، ودفعت قوات الحماية المدنية بـ12 سيارة إطفاء لإخماده.
تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا من شرطة النجدة بنشوب حريق ضخم فى مركب نيلي وعلى الفور انتقل رجال الإطفاء لإخماده، وقال مصدر أمنى مسؤول إن الحريق ضخم ويكافح رجال الحماية المدنية؛ لإخماده، وجارٍ الوقوف على ملابساته والتأكد من وجود ضحايا من عدمه.