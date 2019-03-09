أخبار مصر | "التضامن": بدء صرف المعاشات المحولة على البنوك غدا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "التضامن": بدء صرف المعاشات المحولة على البنوك غدا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي، غدا الأحد، صرف معاشات شهر مارس، وذلك للمعاشات المحول صرفها على البنوك لعدد 1.5 مليون قائم بالصرف، بقيمة إجمالية قدرها 3.7 مليار جنيه.

كما تابعت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي، انتظام عمليات صرف معاشات شهر مارس، حيث اطمأنت الوزيرة إلى سير عملية صرف المعاشات بيسر وبدون شكوى بجميع منافذ الصرف وماكينات الصراف الآلي التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصندوقيها، بالإضافة إلى المعاشات المحول صرفها على بنك ناصر الاجتماعي ومكاتب البريد.

كما أعلنت اللجنة المشكلة من قيادات الصندوقين الحكومي والعام والخاص، التي تتابع عمليات الصرف على مدار اليوم، أن إجمالي عدد الحالات التي قامت بالصرف حتى أمس قد بلغت 5.099 مليون عملية صرف بقيمة إجمالية تقارب 7 مليار جنيها وبلغ عدد الذين صرفوا معاشاتهم من خلال ماكينات ARm 1.823 مليون حالة بقيمة إجمالية 2.66 مليار جنيها وعدد الذين صرفوا معاشاتهم عبر منافذ صرف صندوقى التأمين الاجتماعي 731 ألف حالة صرف بقيمة إجمالية 1.147 مليار جنيها، بالإضافة إلى 2.544 مليون حالة صرف، قاموا بصرف معاشاتهم من خلال مكاتب البريد بقيمة إجمالية 3.756 مليار.

كانت والى قد أصدرت تعليماتها بمتابعة سير عمليات صرف المعاشات والعمل على حل اى شكوى من أصحاب المعاشات والقائمين بالصرف.