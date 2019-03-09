أخبار مصر | "السيسي" ينيب وزير الدفاع لوضع إكليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "السيسي" ينيب وزير الدفاع لوضع إكليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أناب الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، لوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر في تقليد أصيل للوفاء بشهداء مصر وما قدموه للوطن من بطولات وتضحيات فداء لعزته ومجده، والذي يأتى في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم والذي يواكب ذكرى استشهاد الفريق عبدالمنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق في التاسع من مارس عام 1969.

وقام القائد العام يرافقه الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية بوضع باقة من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول، كما عزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد، وقام الفريق أول محمد زكي بقراءة الفاتحة على قبر الزعيم الراحل محمد أنور السادات.

وفي نهاية المراسم قام القائد العام بمصافحة عدد من قدامى القادة السابقين وكبار قادة القوات المسلحة.

