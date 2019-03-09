مصر | مصدر بـ"الحمايه المدنية": قادرون على الوصول للحرائق وإخمادها في أقل من دقيقتين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصدر بـ"الحمايه المدنية": قادرون على الوصول للحرائق وإخمادها في أقل من دقيقتين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح مصدر أمني بإدارة الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة منذ قليل، بأن الإدارة جاهزة للوصول وإخماد الحرائق في أقل من دقيقتين.

جاء ذلك عقب إخماد الحماية المدنية ثلاثة حرائق متتالية كان أولهما في المقطم، والثاني في السلام، والثاث بالمعصرة، حيث استطاعت خلالهم إخماد الحريق في أقل من ثلاث دقائق دون وقوع إصابات.

وفي ذات السياق فقد أوضح المصدر، خلال تصريحاته لـ"الخليج 365"، أنه تم الدفع بعدد عشرين عربة مزودة بالمضخات وخزانات مياه حديثة لتطوير وتحديث المنظومة، مبينا أن ذلك حسب توجيهات اللواء محمد توفيق وزير الداخلية للوقوف على جاهزية الحماية المدنية.