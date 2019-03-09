مصر | "خوفنا من صراخها فقتلناها".. ذئبان بشريان يقتلان مسنة ويرميانها في الترعة بالعامرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "خوفنا من صراخها فقتلناها".. ذئبان بشريان يقتلان مسنة ويرميانها في الترعة بالعامرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية، من ضبط عاطلين قاما بالهجوم على شقة مسنة وسرقتها وقتلها ورميها في ترعة نجع أبو بسيسة بالعامرية.

"هجمنا على الشقة بتاعتها وكتفناها وسرقنا الذهب بتاعها والفلوس، بعد ما عرفنا إنها في الشقة لوحدها ومفيش حد معاها، وبعدين خدناها معانا ورميناها في ترعة نجع أبوبسيسة" بهدوء أعصاب أدلى المتهمان باعترافات تفصيلية وفقا لمحضر قسم شرطة العامرية ثان، بسرقة مسنة بالإكراه من داخل مسكنها.

"إحنا خوفنا نسيبها في الشقة كانت ممكن تصرخ وتلم علينا الناس عشان كدا خدناها معانا ورميناها في الترعة" بتلك الكلمات واصل المتهمان سرد اعترافاتهما عقب نجاح ضباط الأمن العام في استهداف المتهمين وضبطهما.

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وتعود بداية الواقعة بورود بلاغ لقسم شرطة ثان العامرية بمديرية أمن الإسكندرية من إحدى السيدات مقيمة بالعامرية أنه حال تواجدها بمسكنها، حيث فوجئت بدخول مجهولين وقاما بتقييدها واستوليا على مجموعة من المشغولات الذهبية، ومبالغ مالية، وساعتي يد، هاتفي محمولين، وجهازين كمبيوتر، ومفاتيح سيارتها، واستقلا السيارة وفرا هاربين بها والعثور عليها بترعة نجع أبوبسيسة.

وجرى تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بالإسكندرية أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبي الواقعة كلٍ من "ياسر. م"، 29 سنة، "جابر. ف"، 29 سنة "لهما معلومات جنائية" ومقيمان بقسم شرطة ثان العامرية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وقيامهما بالتخلص من السيارة، حيث تم العثور عليها، وجهازي الكمبيوتر واللاب توب، وأرشدا عن باقي المسروقات والأدوات المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وقررا إنفاقهما جزء من المبالغ المالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.